Android telefonunuzda, uygulamalara erişmek için uygulamaların bulunduğu menüye girmeden sık sık kullandığınız uygulamaları telefon ekranına çekmece olarak ekleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcısında dolaşırken, Facebook uygulamasında arkadaşlarınızın paylaştığı gönderileri beğenirken ve bunun gibi telefonda bir işlem yaparken diğer uygulamalara erişmek için uygulama menüsüne girmeden,ekranın kenarından çekmeceyi açarak, çekmeceye yerleştirdiğiniz uygulamalara erişebilirsiniz.

Android: Uygulamalara Hızlı Erişme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda sık kullandığınız uygulamalara ekrana çekmece ekleyerek ve bu çekmeceye uygulamaları yerleştirerek erişebilirsiniz. Uygulamalara hızlı erişebilmek için uygulayacağımız bu yöntem için Root erişimine gerek yoktur. Google Play Store‘da yer alan Drawers isimli uygulama, bize bu konuda yardımcı olacak.

Drawers’ı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Drawers’ı akıllı telefonunuza indirdikten sonra herhangi bir izine ve kuruluma gerek yoktur. Uygulamayı açın ve uygulama ana ekranında yer alan seçeneklerle oynamaya başlayın. Ekranda çekmecelerin oluşması için uygulama ana ekranında yer alan seçeneklerden Drawers Service’i yanındaki kutucuğa dokunarak etkinleştirin.

Daha sonra “#of drawers” bölümünün yanında yer alan sayıya dokunarak ekranda kaç tane çekmecenin oluşmasını istediğinizi belirleyin. Ekrana en fazla 5 çekmece ekleyebileceğinizi de unutmayın. Ancak “#of apps in each drawers” bölümünün yanında yer alan sayıya dokunarak da bir çekmecede kaç uygulamanın yer alabileceğini de ayarlayabilirsiniz.

Son olarak ekranın yanında oluşan çekmeceleri kaydırmak için bir çekmeceyi tutun ve çekmeceyi sola doğru kaydırın. Çekmece açıldığında çekmecenin içine dokunun ve uygulamaların yer aldığı açılan ekranda, çekmeceye eklemek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamalar çekmecelere eklendikten sonra artık her uygulama üzerinde çekmeceyi kaydırabilir, diğer uygulamalara geçiş yapabilirsiniz.

