2017 yılının bitmeye yaklaştığı şu günlerde üreticilerin sene sonu yıllık satış raporlarını derledikleri açık. En üstte Samsung ve Apple varken Çin merkezli Huawei, Oppo, Lenovo, Xiaomi sıkı geldiler. Bu yüzden artık 2018 yılında yeni bir akıllı telefon alırken daha farklı yaklaşmak gerekebiliyor.

Android: Yeni Cihazda Aranması Gereken Özellikler

Olması gereken özellikleri sıralamak seçim sırasında yardımcı olabilir. Olmazsa olmaz diyeceklerimizi sıraladık…

En az iki sene gitmesini düşünüyorsanız sekiz çekirdekli güçlü bir işlemci olmalı.

En azından 4 GB RAM bellek içermeli ki seneler boyu sorun çıkarmasın.

En az 32 GB depolama alanı olmalı ki uygulama kurarken kısa sürede dolmasın.

Parmak izi alıcısı olmalı ki güvenlik doğrulamada kolaylık sağlansın.

Ardından olursa iyi olur ve avantaj sağlar dediğimiz bazı özellikler var ve bunları sıraladık:

İlk olarak QHD netliğinde ekran ile Full HD ötesi netlik istenebilir. Amacınız VR gözlük eklemekse anlamlı yoksa şart değil.

NFC bir zamanlar modaydı ama çoğu durumda şart değil. Olursa kullanım yeri çıkabilir.

USB Type-C portu yaygınlaşıyor ve hızlı şarj/aktarım artısı var ama şart değil çünkü eski kablolar ve güç kaynakları için adaptörler gerekiyor.

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