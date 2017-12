Bir zamanlar ”Dünyanın en ince telefonu” adıyla bilinen Casper VIA V10, satılmaya devam ediyor. Casper VIA V10’da Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi bulunuyor. Bu sayede düşmelere ve çizilmelere karşı dayanıklılığını konuşturuyor. Bu yazımızda Casper VIA V10 QFIL Kullanımı ve ROM yükleme adımlarını ele aldık. Anlatacağımız işlemleri izleyerek, Casper VIA 10’a Custom ROM veya Stock ROM yazılımlarının nasıl atıldığını öğrenebilirsiniz.

Hazırlık

ROM yükleme işleminden önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Ardından Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Gerekli olan dosyaları indirerek masaüstünüzde boş bir klasöre aktarın.

QFIL programının kurumunu yapın.

İndirmeniz gerekenler

Buraya tıklayarak, QFIL programını indirebilirsiniz.

Telefonunuza uygun olan ROM dosyasını indirmek için buraya tıklayın.

Casper VIA V10 QFIL Kullanımı ve ROM Yükleme

İlk adımda Casper VIA V10’u Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Ardından bilgisayarınıza dönerek QFIl programını çalıştırın.

Şimdiki adımda ise, Select Build Type kısmının altında yer alan Flat Build seçeneğini işaretleyin. Sağ taraftaki Browse butonuna basarak, ROM klasörünüz içerisinden prog_emmc_firehouse_8916.mbn adlı dosyayı gösterin.

Sonrasında Load XML butonuna tıklayın. Karşınıza gelen pencerede sırasıyla awprogram0.xml ve patch0.xml dosyalarını seçin. Telefonunuza geri dönerek, kapalı konumda iken Ses kısma tuşuna basılı tutarak USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

Casper VIA V10 QFIL Kullanımı ve ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna tıklayın.

İşlem sonunda Download Succeed ve Finish Download yazılarını gördüğünüzde, uyguladığınız adımlarda başarılı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Konu hakkında sormak istediğiniz noktaları uzmanlarımıza iletmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.