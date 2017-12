Hızla büyümeye devam eden Casper VIA serisinin ortanca üyesi olan Casper VIA V6, çeşitli sitelerde hala satılmaya devam ediyor. Casper VIA V6, 5.0 inç ekran boyutunda olarak, tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Bu yazımızda Casper VIA V6 QFIL Kullanımı ve ROM Yükleme işlemini anlatacağız. Siz de bu adımları uygulayarak telefonunuza ROM yükleme işlemini kolayca yapabilirsiniz. İşlem öncesi veri kaybı yaşamamak için tüm bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Hazırlık

Telefonunuzu bilgisayara bağlayabilmeniz için, Casper VIA V6’da yer alan USB hata ayıklama seçeneğinin açık olması gerek. Bunun için: Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Ardından Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

İndirdiğiniz diğer arşivi ise, masaüstünüzdeki boş bir klasöre aktarın.

İndirmeler

QFIL programını buradan indirebilirsiniz.

ROM dosyasınızı indirmek için buraya tıklayın.

Casper VIA V6 QFIL Kullanımı ve ROM Yükleme

Casper VIA V6’nızı kapatmak için Güç tuşunu kullanın. Sonrasında bilgisayarınıza geri dönerek QFIL programını açın.

İlk adımda, sol üst tarafta yer alan Select Build Type bölümünde Flat Build seçeneğini seçin. Şimdi ise, Programmer Path‘in karşısındaki Browse butonuna basarak, indirmiş olduğunuz klasörünüzden, prog_emmc_firehouse_8916.mbn adlı dosyaya tıklayın.

Devamında Load XML butonuna basın. Ekranınıza gelen pencerelerin birincisinde rawprogram0.xml dosyasını, ikincisinde ise patch0.xml dosyalarını seçerek işleme devam edin. Casper VIA V6’yı Ses kısma ve Ses yükseltme tuşlarına aynı anda basılı tutarak, USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

Son olarak, Download butonuna tıklayarak Casper VIA V6 QFIL Kullanımı ve ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Eğer işleminiz başarıyla sonlandı ise, Status kısmında yer alan Download Succeed ve Finish Download yazılarını görebilirsiniz. Bunun sonrasında USB kablonuzu telefonunuzdan çekerek bilgisayar ile olan bağlantınızı sonlandırabilirsiniz. Konu ile ilgili yardım almak istiyorsanız, forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.