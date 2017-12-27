Garmin Vivofit 4 Daima Açık Ekranı ve 1 Yıl Batarya Ömrü ile Geliyor

Garman yeni bir aktivite izleyici ile geliyor. Giyebilir cihazın ana satış noktası daima açık renkli ekranı (always-on display) ve 1 yıl batarya ömrü olmuş. Cihaz aynı zamanda su altında sorunsuz çalışabiliyor.

Temel aktivite izleyicilerine kıyasla vivofit 4 uykuda olduğunuz ve yoğun olduğunuz dakikaları kaydedebiliyor. Diğer özellikleri geri sayım sayacı, kronometre, alarm, hava durumu bilgisi ve Telefonumu Bul seçeneği.

Mevcut renk seçenekleri Beyaz, Benekli Limon Yeşili ve Siyah olarak sıralanmış. Fiyat anlamında cihaz 80 dolar bir fiyat etiketi taşıyor ve Amazon üzerinden satın alınabiliyor. Aynı zamanda değiştirilebilir aksesuar bantları 20 dolardan sunuluyor.