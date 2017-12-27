Huzurlarınızda Samsung Galaxy A8 (2018) ve A8+ (2018)

Samsung’un ilgi gören prestij sahibi metal kasalı A serisi senelerden beri güncellenmeye devam ediyor. 2016 ve 2017 güncellemelerinden sonra bu kez 2018 güncellemeleri bizlerle. A serisinin iddialı ve geniş ekranlı A8 modeli 2018 güncellemesinden geçti ve A8+ adlı bir üst versiyonu da geldi! CES 2018 sırasında sergilenmesi beklenen bu yeni cihazlar Ocak ayında satışta olacak. Android 7.1.1 yüklü olan telefonlarda Android 8.0 Oreo garantisi var. Sekiz çekirdekli (2.2 ve 1.6 GHz çekirdekler) işlemci içeren Type-C girişli cihazlarda A8 ile 3000 mAh ve A8+ ile 3500 mAh batarya geliyor.

32 ve 64 GB depolama seçenekleri olan cihazlardan A8 ile 4 GB RAM ve A8+ ile 6 GB sunuluyor. A8 ile 5.6 inç FHD+ Super AMOLED ekran, A8+ ile 6 inç FHD+ Super AMOLED 2220 x 1080 piksel ekran geliyor. Çeşitli renk seçenekleri olan cihazların teknik özellikleri yukardaki kıyaslama tablosunda görülebiliyor. Fiyatlarsa şimdilik merak konusu ama Samsung olduğu için cazip olması beklenmiyor.