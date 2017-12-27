Apple’ın iPhone ve iPad kullanıcılarına sunduğu en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 11 ile yenilikler geliyor ama alarm ile ilgili bir sorun var. Resmi olarak onaylanmamış olsa da forumlarda yer alan bilgilere göre güncellemeden sonra önceki alarmlar çalmaz hale gelebiliyor.

iOS: iOS 11 Sonrası Alarm Çalmayı Kestiyse Çözümü

Alarm eklenmiş olsa da belirlenen saatte çalmıyor ve sizi uyandırmıyorsa şu yöntemleri denemelisiniz. Öncelikle olarak iOS 11.2 güncellemesini indirip kurmalısınız. Bu güncellemede alarm sorununun çözülüp çözülmediği söylenmiyor ama diğer açıkları da kapatıyor olabilir.

Sorun düzelmediyse cihazı yeniden başlatın. Bunun için kapatın ve yeniden güç verin. Bu durumda da düzelme olmuyorsa alarmı silip yeni bir alarm eklemeniz gerekecek. Elbette biraz zaman alacak ama sonunda alarm işler hale gelmeli.

Saat uygulamasını açın ve alttan alarm sekmesine geçin. Bu listede yer alanları silin ve sağ üstteki artıya basıp yeni bir alarm ekleyin. Sorun geçmediyse alarm zil sesini değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için saat uygulamasında alarm sekmesinde alarmı seçin ve kullanacağı zil sesini değiştirin.

Sorun hala geçmiyorsa cihazda kurulu üçüncü parti diğer alarm uygulamalarını kaldırmayı deneyin. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.