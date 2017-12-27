Apple iPhone sahipleri uygulama ve oyunları AppStore ortamından satın alabiliyor ya da ücretsiz indirebiliyor. Bazı uygulamalar sonradan uygulama içi satın alma sunabiliyor. Kazayla yanlış bir uygulama satın almış ya da istemeden satın al butonuna tıklamışsanız para iadesi isteyebilirsiniz.

iOS: Kazayla Alınan Uygulamanın Parasını Geri Almak

Para iadesi isteyebilmek için kazayla alınan uygulamayı en az bir kez başlatmanız gerekiyor. Ardından Apple sorun raporlama sayfasını ziyaret edin: https://reportaproblem.apple.com Apple kullanıcı adı ve parolasıyla oturum açınca son aldığınız uygulamalar, müzik, film, dizi, kitap listesi gelecek ve seçim yapmanız sağlanacak. Sağ kısımda sorun raporlama butonu var. Uygulama hala listede değilse henüz indirme bitmemiş ya da açmamışsınız demektir.

Sağdaki raporlama butonuna basınca altta menü açılacak ve seçeneklerden ikincisi olan istemeden aldım seçilecek. Sonra sorunla ilgili açıklama kısmına kazayla alındı, iade istiyorum yazıp gönderince 5-7 gün arası süre içinde işlem iptal edilecek ve ücretli uygulama cihazınızdan silinecek.

Önerimiz bu tür sorunları olabilecek en kısa sürede rapor etmeniz. Eğer bir oyun satın almış ve uzun süre oynadıktan sonra bu şekilde iade etmeye çalışmışsanız Apple anlayıp red verebilir. Ayrıca kısa süre içinde birden çok uygulamada iade isterseniz de dikkat çekebilir. Bu durumda destek hattını arayıp durumu açık biçimde yetkiliye anlatmanız gerekebilir. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.