Dünya genelinde kağıt kullanımı düşüyor ve herşey dijitale dönüşüyor. Bu yüzden artık elde kalan son kağıt belgeleri de dijitale aktarmak istiyoruz. Günümüzde hala iş adamları kartvizit bastırıp kullanıyor ve dağıtıyor. Böyle içerikleri kolayca tarayıp telefondaki kişilere eklemek isteyebilirsiniz.

Android/iOS: Kartvizit Tarayıp Kişilere Eklemek

Bu alanda hizmet veren çok sayıda ücretsiz uygulama var. Yeni eklenen seçeneklerden biri olan Drop adlı uygulama iş adamlarının kartvizit depolama sorununu çözmeye odaklanıyor:

Ücretsiz olan bu uygulama kamera kullanarak gösterdiğiniz kartvizitleri tarayıp içeriği okuyabilir ve kişiler listesine ekleyebilir. iOS ve Android uygulamaları olan uygulamayı indirin ve kurun. Ardından vCard formatına dönüşüm yapabilmesi ve depolaması için gerekli izinleri verin.

Aynı zamanda ilgi çekici bir diğer özelliği var. Konferans desteği için kartvizitler üzerinde konum bilgisinin de olması gerekiyor. Bu tür birden çok kart aynı anda taranınca konferans ya da bir etkinlik sırasında tanıştığınız kişiler olarak varsayıyor.

Uygulamayı açınca VCARDS sekmesini seçin ve tarama butonuna basın. Kamera ile kart taranacak ve bilgiler okunacak. Önceden çekilmiş bir fotoğraf da taranabiliyor. Bu durumda medya sekmesine geçebilirsiniz. Ardından ad, adres, medya hesabı gibi bilgiler okunacak.

Elbette bir OCR uygulaması olduğu için bazı isimleri okurken hata yapabiliyor ve manuel olarak düzenlemeniz gerekebiliyor. Bir diğer sınırlama her bir kartta en fazla bir adresi görebilmesi. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.