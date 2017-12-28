Nokia’nın kısa süre önce yeniden geri döndüğünü ve cihazlar sunarak Android dünyasına heyecan kattığını gördük. Firmanın en yeni akıllı telefonlarından biri olan Nokia 8 ile firmanın ilk dual lensli kamerası geliyor. Çok sayıda kullanıcı bu kamerayı beğendi ve özel modlar bile geliştirildi.

Android: Nokia 8 Kamera Uygulamasını Kurun

Bazı özel ROM paketlerinde Nokia kamera uygulaması karşımıza çıkıyor. Android 7.1.1 işletim sistemiyle gelen Snapdragon 835 sekiz çekirdekli 1.8 GHz işlemciye sahip canavarın 5.3 inç IPS 2560 x 1440 piksel LCD ekranı bulunuyor. 16 MP kamerasıyla başarılı fotoğraflar çeken cihazın 3090 mAh kapasiteli bataryası epey güçlü.

Kamera uygulamasıyla gelen özellikleri beğeniyor olabilirsiniz. Bunların başlıcaları:

Panorama

Güzelleştirme

Manuel mod

Ağır çekim ve dahası

Uygulamayı diğer Android cihazlara kurmak için apk paketini indirebilirsiniz: https://drive.google.com/file/d/1rTzSGRSsXnA4bHXBYIcDJc5zMnEVy0Ux/view

Kurmadan önce sistem ayarları içinden güvenlik kısmına girip bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz şart. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.