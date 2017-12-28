Bu yazımızda Casper VIA V5 SP Flash Tool Kullanımı ve ROM yükleme adımlarını ele aldık. Anlatacağımız işlemleri yapmadan önce telefonunuzun Rootlu olup olmadığını kontrol edin. Eğer Rootsuz ise, buradan ilgili makalemize gidebilirsiniz. Root atma veya yazılım yükleme işlemlerinizin öncesinde kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

İndirmeniz gerekenler

Smart Phone Flash Tool programını indirmek için buraya tıklayın.

ROM dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Hazırlık

Bilgisayarınızın Casper VIA V5’i görebilmesi için telefonunuzun USB hata ayıklaması açmanız gerek. Bunun için, Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine art arda 7 kez dokunun. Şimdi ise Ayarlar > Geliştirici seçenekleri kısmına girerek telefonunuzun USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan SP Flash Tool programını indirin.

Ardından ROM dosyanızı indirerek masaüstünüzde boş bir klasöre çıkartın.

NOT: İşlemleri uyguladıktan sonra telefonunuzun alacağı hata ve sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayın.

Casper VIA V5 SP Flash Tool Kullanımı ve ROM yükleme

İlk olarak masaüstüne aktarmış olduğunuz Smart Phone Flash Tool’un klasörüne girin.

Smart Phone Flash Tool programının açılmasını sağlamak için, klasördeki flash_tool dosyasına çift tıklayın. Bunun ardından telefonunuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise, ROM dosyanızı seçebilmek için programın sağ tarafında bulunan Scatter-loading butonuna tıklayın. Seçiminizi yaptıktan sonra program sizin için gerekli düzenlemeleri hazırlayacaktır.

Son olarak, Casper VIA V5 SP Flash Tool Kullanımı ve ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna tıklayın.

İşleminiz sonlandığında Download Ok. adlı küçük bir pencere ekranınıza belirecek. Eğer konu hakkında yardıma ihtiyacınız var ise, forum sayfamızı kullanarak uzmanlarımıza danışabilirsiniz.