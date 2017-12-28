Eski nesil iPhone modelleri her yeni iOS güncellemesini senelerce alıyor ama aynı zamanda batarya eskimesi adı altında cihaz performansı düşürülüyor. Bir diğer sıkıntı bazı yeniliklerin sadece son nesil cihazlara açık olması. Örnek vermek gerekirse portre çekimleri için yeni cihaz şartı var.

iOS: Desteklenmeyen iPhone’da Portre Moduna Geçmek

Neyse ki bir geliştirici özel bir uygulama hazırladı ve diğer iPhone sahiplerinin de portre modunda çekim yapabilmesine olanak verdi. HeroShot adlı uygulamayı mutlaka denemelisiniz:

Hem ön, hem arka kameralarla kullanılabilen bu uygulamanın işlemesi için en azından iOS 11 güncellemesi yapmış olmalısınız. Bu demek oluyor ki iPhone 5S ve sonrasıyla uyumlu. Uygulamayı ücretsiz indirin ve kurulmasını bekleyin. Ardından başlatın ve yüzünüze odaklanmasını bekleyin. Ardından uygun anda altta butona basıp çekim gerçekleştirin. Önizleme aşamasında hangi kısma odaklanacağını gösteriyor olacak. Arka plan kısmı ayrılacak.

Elbette bu uygulamanın yaptığı portre çekiminde sahte biçimde derinlik hissi veriliyor ve arka kısım doğal olmayan yoldan yazılımla bulanıklaştırılıyor. Çekim yerine ve ışığa göre başarılı sonuçlar alabiliyor ve gerçeğinden farksız olabiliyor. Bu modu ve aynı zamanda orijinal fotoğrafı saklamak isterseniz tıklayın ve normal fotoyu sakla seçeneğini işaretleyin. Aynı zamanda otomatik ayarlama, otomatik seviye, titreşimli geri besleme, kullanılmayınca uyku modu seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Her ne kadar HeroShot ile gelen portre modu iyi sonuçlar verse de iOS ile gelen yenilikle kıyaslamak güç. Google’ın kendi kamera uygulaması da bulanıklaştırma modu içeriyor yani illa özel bir kamera olması şart değil. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.