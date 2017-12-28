iOS 11 güncellemesi Apple iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu ve aradan aylar geçmiş olmasına rağmen bazı ufak sorunlar bulunmaya devam ediyor. iOS 11 ile ilgili bulunan bir diğer sorun iMessages uygulamasıyla ilgili ve gelen mesajların sıralaması karışabiliyor.

iOS: iMessage Mesajlarda Sıralama Hatası Çözümü

Örnek vermek gerekirse iMessage ile birine soru sorarsanız ve cevap beklerseniz gelen cevap sorudan üstte belirip görmenizi engelleyebilir. Bu durum şimdilik normal SMS’leri değil sadece iOS kullanıcıları arasında işleyen iMessage mesajlarını etkiliyor. Reddit forumlarında bu sorundan şikayet eden kullanıcıların mesajları yer alıyor.

Bilinen bir sorun ve nedeni net değil. Önerebileceğimiz çözümler kalıcı bir tamir gerçekleştiremiyor. Bu yüzden sorun tekrar karşınıza çıkabilir. Kalıcı çözümün Apple tarafından geliştirilip güncelleme şeklinde sunulması bekleniyor.

Yapılması gereken mesajlaşma uygulamasından çıkmak yani çoklu uygulama penceresini açıp mesaj kartını yukarı sürükleyip kapatmak. Ardından cihazı yeniden başlatmak. Sorun çözülmezse hard reset atmayı deneyebilirsiniz ama düzeleceği garanti olmadığı için pek önermiyoruz. En iyisi Apple’dan resmi iOS güncellemesi gelene kadar mümkün olduğunca diğer mesajlaşma uygulamalarını kullanmak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.