LG G6 Android Oreo Almaya Hazırlanıyor

Güney Kore şirketi LG’nin V30 için Oreo güncellemesini yayınlayacağını açıklamasından birkaç gün sonra şimdi de G6 modeli için bir test aşaması başlatıldığı öğrenildi.

G6 Oreo beta testleri şu anda Çin’de devam ediyor. Hatta bir kullanıcı Oreo yüklü G6 cihazından bir ekran görüntüsü bile paylaşmış.

Yazılım versiyonu V19A olarak geçiyor ve desteklenen modeller LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP, ve LGM-G600KP olarak sıralanıyor. Final sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak çok uzun zaman almayacaktır.

Daha fazla ekran görüntüsü için Çinli kaynağı ziyaret edin (Kaynak).