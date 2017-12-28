Orta Sınıf HTC U11+ Ocak’ta Geliyor, Ardından U12

Her yıl HTC ile ilgili aşağı yukarı benzer haberleri duyuyoruz. Şirket her yıl daha az cihaz çıkarmaya ve üst ile orta-üst sınıf modellere odaklanmaya çalışıyor. 2018 kapıdayken, yine benzer bir iddia ile karşı karşıyayız. Bu kez ismi paylaşılmayan Tayvanlı endüstriyel kaynaklardan geliyor.

İddiaya göre şirket U11+’ın yeniden ele alınmış bir versiyonunu orta sınıf donanım özellikleri ile ocak ayında çıkarmaya hazırlanıyor. Bu daha önceki haberimizde paylaştığımız Ocean Harmony kod isimli cihaz ile oldukça benzeşiyor. Bu cihazın Snapdragon 652 çipseti, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, ve 5.99″ 18:9 ekran ile gelmesi bekleniyordu.

Bunun ardından U12 isimli sıradaki amiral gemisi gün yüzüne çıkartılacak. Ancak bunun için bir zaman aralığı verilmiş değil. Telefonun Snapdragon 845 çipsetine, çift arka kameraya ve 4K ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor.