Compact bir tasarıma sahip olan Casper VIA V4, gündemde nabzını korumaya devam ediyor. Bu yazımızda Casper VIA V4 SP Flash Tool Kullanımı ve ROM yükleme işleminin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Anlatacağımız işlemleri kullanarak, Stock veya Custom ROM’larınızı telefonunuza yükleyebilirsiniz. İşleme geçmeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

İndirmeler

Buraya tıklayarak Smart Phone Flash Tool programını indirebilirsiniz.

ROM dosyalarınızı indirmek için ise buraya tıklayın.

Hazırlık

USB hata ayıklamasının etkinleştirilmesi için öncelikle Geliştirici seçeneklerinin görünür hale getirilmesi gerek. Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine art arda 7 kez dokunun. Ardından Ayarlar’dan Geliştirici seçeneklerine erişerek, telefonunuzun USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden ROM dosyanızı indirerek masaüstünüzde boş bir klasöre aktarın.

Diğer bağlantıdan ise, Smart Phone Flash Tool programını indirin.

NOT: Göstereceğimiz işlemlerin uygulanması sonucu meydana gelebilecek olan sorun ve hataların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu belirtelim.

Casper VIA V4 SP Flash Tool Kullanımı ve ROM Yükleme

İlk adımda, programın klasörüne giderek flash_tool dosyasını çalıştırın.

Smart Phone Flash Tool açıldığında, telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın.

Ardından Scatter-loading butonuna tıklayarak, ROM dosyanızı seçebilirsiniz. Sonrasında, Program sizin yerinize gerekli ayarlamaları yapacaktır.

Download butonuna tıklarak, Casper VIA V4 SP Flash Tool Kullanımı ve ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Yükleme işleminiz başarıyla sonlandığında ekranınıza yeşik tik işaretli bir pencere gelecektir. USB kablonuzu bilgisayardan çekerek, telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.