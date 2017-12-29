Motorola Moto E 2015’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Motorola’nın ikinci nesil Moto E akıllı telefonu 2015 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulmuştu ve cihaz hayli mütevazi donanımsal özellikler sunuyordu. Zaten bir varyantı Android Marshmallow güncellemesi aldı, diğer varyantları Android 5.1 Lollipop versiyonunda kaldı.

Moto E 2015 akıllı telefona sahipseniz, TWRP recovery kurduysanız ve root erişimini sağladıysanız cihazı geliştirici CarlosArriagaCM‘in hazırladığı resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna yükseltebilirsiniz.

Custom ROM kurulumunun ardından akıllı telefonlarda çeşitli özellik ve bileşenlerle ilgili sıkıntı yaşanabilmekte. Bu ROM’un eksik ve sorunları ile ilgili bir bilgi yok. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto E 2015’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemlerin cihazın garantisini sonlandıracağını da belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Moto E 2015’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.