Sony Xperia cihazlarda bootloader kilidini kaldırmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Android işletim sistemli cihazlarda kullanıcılar çeşitli ileri düzey özelleştirmelere gidebiliyor. Bunun için çoğu durumda TWRP recovery yüklemek ve root erişimini sağlamak gerekmekte. Bootloader kilidi olan cihazlarda bu işlemlerden önce kilidin açılması lazım. Sony Xperia cihazlarda bootloader kilidi mevcut.

Sony, her ne kadar kullanıcılara bootloader kilidini kaldırma işlemi için resmi bir yöntem sunuyor olsa da işlem cihazın garanti dışında kalmasına neden oluyor. Aynı zamanda DRM anahtarları kaybedildiği için Sony’nin gürültü engelleme özelliği ve X-Reality gibi bazı özel yazılımları devre dışı kalıyor. Sony Xperia cihazlarda bootloader kilidini kaldırmak oldukça kolay.

Sony Xperia Cihazlarda Bootloader Kilidini Kaldırmak

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

dosyasını indirin ve genişletin. Cihazın bootloader kilidi bu yöntemle kaldırılamıyor olabilir, bunun için bir kontrol işlemi gerçekleştirmeniz lazım. Telefon uygulamasını açın ve servis menüsüne erişmek için *#*#7378423#*#* karakter dizisini tuşlayın. Service info > Configuration > Rooting Status yolunu izleyin. Bootloader unlock allowed için Yes deniyorsa aşağıdaki aşamalara devam edebilirsiniz, No deniyorsa ya da bu menüye erişemiyorsanız bu metottan yararlanamazsınız.

Sony Xperia Akıllı Telefonlarda Bootloader Kilidini Açmak

Öncelikle bu bağlantıya erişin.

Sayfada akıllı telefonunuzun modelini seçin ve Continue butonuna tıklayın.

E-posta adresinizi girin, Sony size doğrulama için link içeren bir e-posta gönderecektir. Bu e-postayı açın ve bağlantıya tıklayın.

Cihazınızın IMEI numarasını girmeniz istenecektir. Bu numarayı Settings > About phone > Status menüsüne erişerek görüntüleyebilirsiniz.

Kutucuğa IMEI numarasını girdikten sonra alttaki iki seçeneği de işaretleyin ve Submit‘e tıklayın.

Unlock kodu e-posta adresinize gönderilecektir. Bu kodu not alın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb reboot fastboot komutunu girin ve cihazın fastboot modunda açılmasını sağlayın.

Fastboot modundayken fastboot.exe -i 0x0fce getvar version komutunu yazın. Burada bir değer görüyorsanız bağlantı sağlanmış demektir, değerin kendisinin bir önemi yok.

Bootloader kilidini kaldırmak için fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY komutunu kullanın. Burada sondaki KEY yerine e-posta adresinize gönderilen unlock kodunu yazmanız lazım.

İşlemi tamamlayınca USB kablosunu çıkarabilir ve akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.