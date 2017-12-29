Sony Xperia XZ1 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android dünyasında özellikle üst düzey akıllı telefonlar için root metotları genellikle cihaz kullanıma sunulduktan birkaç hafta sonra geliştiriciler tarafından tespit ediliyor. Bazen geliştiricilerin ilgi göstermemesi veya teknik zorluklar nedeniyle bu süreç aylar sürebiliyor. Sony’nin güncel üst düzey cihazlarından Xperia XZ1 için root metodu ikinci gerekçe sebebiyle gecikti. Neyse ki artık Xperia XZ1 akıllı telefona root atılabiliyor.

Tabii öncelikle bootloader kilidi kaldırılmalı. Sony, her ne kadar kullanıcılara bootloader kilidini kaldırma işlemi için resmi bir yöntem sunuyor olsa da işlem cihazın garanti dışında kalmasına neden oluyor. Aynı zamanda DRM anahtarları kaybedildiği için Sony’nin gürültü engelleme özelliği ve X-Reality gibi bazı özel yazılımları devre dışı kalıyor. Bootloader kilidi kaldırma, TWRP recovery yükleme veya root atma işlemleri sırasında çeşitli aksilikler yaşanabileceğini, softbrick veya bootloop gibi sorunlar oluşabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Sony Xperia XZ1 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın .

. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP.img ve boot.img dosyalarını ADB klasörüne taşımayı unutmayın.

TWRP Recovery Yüklemek

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin. TWRP.img ve boot.img dosyalarını da bu dizine aktarın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

Cihazın bilgisayarınızla sorunsuz bağlantı kurup kurmadığını kontrol etmek için adb devices komutunu girin.

Xperia XZ1’i fastboot moduna geçirmek için adb reboot bootloader komutunu kullanın.

Cihaz fastboot modunda açılınca sırasıyla şu komutları girin:

fastboot flash recovery twrp.img

fastboot flash boot boot.img

fastboot flash FOTAKernel boot.img

Her bir flash’lama işlemi çok az zaman almalı. Hepsini uyguladıktan sonra fastboot reboot komutu ile akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Sony Xperia XZ1 Root

Cihazı güç butonunu kullanarak kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Titreşim alınca güç butonunu serbest bırakın, ses azaltma tuşuna TWRP arayüzünü görene dek basılı tutmaya devam edin.

TWRP’de sizden parola girmeniz istenebilir. Eğer kilit ekranı için bir PIN veya şifre kullanıyorsanız onu girin. Böyle bir önlem almadıysanız şifre olarak default_password yazın.

Magisk v14.5 ZIP dosyasını USB kablosuyla akıllı telefonunuza transfer edin.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz Magisk v14.5 ZIP dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Son olarak Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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