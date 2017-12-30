Akıllı telefonlarda tarayıcı seçeneği çoktur. Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex, Opera gibi çeşitli tarayıcılarla internette sörf yapabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda Mozilla Firefox’u kullanıyorsanız, Mozilla Firefox’ta hızlı sörf yapmak mümkün olduğu gibi tarayıcının temasını da değiştirebilirsiniz.

Android: Mozilla Firefox’da Tema Değiştirme

Temaları kullanmaya başlamak için Mozilla Firefox‘u açın ve ekranın sağ üstünde yer alan üst üste bulunan üç noktaya dokunun. Eklentiler’i seçin ve Tüm Firefox Eklentiler Göz At‘a tıklayın.

Firefox Eklentileri başlıklı yeni sayfada, ekranın üst kısmındaki Temalar sekmesini seçin. Açılan ekranda çeşitli kategorilere ayrılmış temalar yer alır. Temalar halinde gösterilen farklı konuların kapsamlı bir listesi için Tüm Kategorileri Araştır‘a dokunun. Tema için bir kategoriye dokunun ve istediğiniz temayı seçin. Son olarak, Tema Yükle‘ye tıklayın.

Mozilla Firefox’ta Temayı Devre Dışı Bırakma veya Kaldırma

Mozilla Firefox’a yüklediğiniz temayı isterseniz devre dışı bırakabilir veya kaldırabilirsiniz. Temayı devre dışı bırakmak için Mozilla Firefox’a girin ve uygulamanın ana ekranının sağ üst köşesinde üst üste yer alan üç noktaya dokunarak Eklentiler‘i seçin. Daha sonra açılan ekranda, Mozilla Firefox’ta kullandığınız temalar listelenecektir. Kaldırmak istediğiniz temayı seçin ve Temayı Devre Dışı Bırak ve Temayı Kaldır seçeneklerinden birine tıklayın.

Mozilla Firefox’ta Temalar Arası Geçiş Yapma

Mozilla Firefox tarayıcısında temalar arasında geçiş yapmak için tarayıcının ana ekranının sağ üst köşesinde dikey olarak bulunan üç noktaya dokunun ve Eklentiler‘i seçin. Eğer birden fazla tema yüklediyseniz, bu temalar Eklentiler’de listelenir. Uygulamak istediğiniz temanın üzerine dokunun ve temayı etkinleştirin.

Android: Mozilla Firefox’da Tema Değiştirme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya dokunun.