WhatsApp ve Facebook Messenger, dünyanın her yerinden insanların birbirleriyle rahatlıkla sohbet edebileceği, dosya aktarımı, fotoğraf ve video aktarımı yapabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Sosyal ağ uygulamalarının neredeyse hepsine çeşitli ülkelerden de katılım sağlanmaktadır. Peki, çeşitli ülkelerden arkadaşlara sahipseniz ve anlık olarak size attıkları mesaja cevap vermek istiyorsanız ve herhangi bir lisana sahip değilseniz ne yapacaksınız?

Android: WhatsApp ve Facebook Messenger Sohbetlerini Anında Çevirme

WhatsApp ve Facebook Messenger’dan gelen mesajları anında kendi dilinize çevirebilirsiniz. Gelen mesajları anında, dilinize çevirmek için ilk olarak Google Play Store’dan Google Çeviri uygulamasını indirin.

Google Çeviri uygulamasını buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefona yükledikten sonra uygulama ana ekranının sol üst köşesinde üst üste sıralanmış üç çizgili simgeye dokunun ve açılan, menü çekmecesinden Ayarlar‘ı seçin. Açılan ekranda Çevirmek İçin Dokun seçeneğine tıklayın.

Çeviri İçin Dokun özelliğini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirildiğinde herhangi bir Android uygulaması içinde çeviri özelliğini kullanabilirsiniz.

Çeviri yapma özelliğini kullanmak için WhatsApp’a girin ve arkadaşınızla olan sohbetinizi açın. Arkadaşınızın size yolladığı mesajın üzerine basılı tutun ve Kopyala‘ya basın. Metin panoya kopyalanmaz.

Metini çevirmek için ekranın sağ tarafında çıkan Google Çeviri butonuna dokunun.

Google Çeviri, mesajı varsayılan olarak İngilizceye çevirir. Hedef dili isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Hedef dili değiştirmek için çeviri yaptığınız mesajın çevrildiği ekranda Yeni Çeviri‘ye dokunun ve hedef dili isteğinize göre ayarlayın.

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