iPhone X‘de rastgele açılan ekran sinirinizi bozuyor olabilir. Yan tuşa farkında olmadan, cebinizde ya da elinizde uzun süre basılı tutulduğunda App Pay, Erişilebilirlik gibi özellikler açılır. Bazen telefon bu tuşa basılı kaldığında otomatikman ekran görüntüsü alır. Bu da tabii sinirinizi bir hayli bozar.

iPhone X’de ekranın rastgele açılma sorununun çözümü için yazımızı okumaya devam edin…

iPhone X Ekranı Rastgele Açılma Sorunu ve Çözümü

iPhone X ekranı rastgele açılma sorununun çözümü için üç farklı ipucunu uygulayabilirsiniz.

1- Uyandırmak İçin Kaldır

iPhone X’de ekranın rastgele açılmasını önlemek için Ayarlar > Ekran & Parlaklık‘a gidin ve ardından Uyandırmak İçin Kaldır seçeneğini devre dışı bırakın.

2- Uyanmak İçin Dokun’u Devre Dışı Bırakın

iPhone X’te kilit ekranının rastgele açılmasını engellemek için uygulayacağınız bir başka yol ise Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik‘e gidip Uyandırmak İçin Dokun seçeneğini devre dışı bırakmaktır.

3- Bazı Bildirimleri Devre Dışı Bırakın

Telefonunuza bildirim aldığınızda telefon ekranı açılabilir. Kilit ekranının açılmasını önlemek için tüm uygulamaların bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak tüm uygulamaların bildirimlerini devre dışı bırakmak istemiyorsanız, sadece kullanmadığınız uygulamaların bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bildirimleri devre dışı bırakmak için Ayarlar > Bildirimler‘e gidin. Bildirimlerini almak istemediğiniz uygulamaya dokunun ve Kilit Ekranında Göster seçeneğini devre dışı bırakın.

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