Sony Xperia Z3’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sony’nin 2014 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Xperia Z3 kutusundan Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve cihaz son olarak Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini almıştı. Eski bir model olsa da esasında güçlü bir altyapıya sahip. TWRP recovery kurulmuş ve root erişimi sağlanmış Xperia Z3 akıllı telefona Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu yükleme imkanı var.

Bu deneysel ve resmi olmayan custom ROM geliştirici jimmy123322‘nin çabaları sonucu ortaya çıktı. Custom ROM kurulumu sonrası akıllı telefonlarda çeşitli bileşen, özellik ve araçlar sorun çıkarabiliyor veya hiç çalışmayabiliyor. Bu ROM’da hangi özelliklerle ilgili sıkıntı yaşandığı hakkında bir bilgi yok. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Sony Xperia Z3’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemlerin cihazın garantisini sonlandıracağını da belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Xperia Z3’ü USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.