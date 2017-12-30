Xiaomi, Alexa’dan Güç Alan Yeelight Hoparlörünü Tanıttı

Xiaomi akıllı ev hoparlörü yarışına son duyurusu ile dahil oluyor. Ürün Yeelight ismine sahip ve Amazon’un Alexa’sından güç alıyor. Hoparlörün tasarımı, mavi LED çemberi ve üstteki ses kontrol butonlarıyla Echo Dot ile benzeşiyor.

Donanım tarafında ürün dört çekirdekli Cortex-A53 işlemci, 256MB RAM ve 256MB dahili depolama alanı barındırıyor. Yeelight 5 metre mesafeye kadar 360 derece dinleme yapabilen altı mikrofona sahip. Yankıyı düşürmek adına firma Acoustic Echo Cancellation (Akustik Yankı Önleme) ve Beamforming teknolojilerini kullanmış.

4GHz ve 5GHz Wi-Fi bağlantı desteği var ancak Bluetooth ile de bağlantı sağlanabiliyor. Yeelight sesli asistanı Xiaomi’nin diğer ev otomasyon ürünlerini kontrol etmek için Dual AI sistemine sahip. Ürün 31 Ocak’ta 29 dolar gibi uygun görünen bir fiyat ile çıkışını yapıyor. Kendisi Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alınabilecek.