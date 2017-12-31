Kişisel verilerinizi yedekledikten sonra, ASUS ZenFone 4 Hard Reset atma işlemine başlayabilirsiniz.
ASUS ZenFone 4 Hard Reset Atma
İlk önce Güç tuşuna basarak ekranın açılmasını sağlayın.
Ardından Ayarlara erişerek Yedekle ve sıfırla kısmına girin.
Şimdi ise, KİŞİSEL VERİLER bölümündeki Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine basın.
Son olarak, Geri yüklemeyi onayla butonuna basarak sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.
Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza iletmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.
[Toplam:0 Ortalama:0/5]