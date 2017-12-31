ASUS ZenFone 4 Max Hard Reset atma işlemini uygulayarak, unutulan ekran kilidini sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.
ASUS ZenFone 4 Max Hard Reset Atma
Öncelikle Güç tuşuna bir kez basarak, Asus ZenFone 4 Max’in ekranını görünür hale getirin.
Şimdi ise, Ayarlara girerek Yedekle ve sıfırla kısmına erişin.
Menü’nün alt kısmında yer alan Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine basın.
Karşınıza gelen uyarıları okuduktan sonra sıfırlama işlemini başlatmak için Geri yüklemeyi onayla butonuna basın.
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