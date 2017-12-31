Eğer telefonunuz sürekli donmaya başladıysa, Casper VIA V6 Hard Reset atma işlemini yaparak sorununuzu çözebilirsiniz.

Casper VIA V6 Hard Reset Atma

Öncelikle Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Bunun ardından, Ses yükseltme ve Güç tuşuna aynı anda basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Recovery menüsü karşınıza geldiğinde, Ses kısma tuşu ile wipe data / factory reset seçeneğinin üzerine gelin ve Güç tuşu ile onay verin.

Sıfırlama işlemini başlatmak için, Ses tuşları yardımıyla Yes — delete all user data seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Son olarak, reboot system now seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuz yeniden açılacaktır.

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