Casper VIA V8C Hard Reset atma işlemini gerçekleştirmeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Casper VIA V8C Hard Reset Atma

ilk olarak Casper VIA V8C’yi kapatmak için Güç tuşuna basılı tutun.

Şimdi ise, Güç ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak telefonunuzun Recovery Mode’a girmesini sağlayın.

Ekranınıza görseldeki gibi bir yer geldiğinde, Ses tuşları yardımıyla wipe data / factory reset seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Ardından, Yes — delete all user data‘nın üzerine gelerek Güç tuşuna basmanız gerekiyor. Bu sayede sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.

Eğer yapmak istediğiniz başka bir işlem yok ise, telefonunuzu yeniden başlatabilmek için recovery system now seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

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