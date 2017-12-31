Huawei P smart’ın Avrupa Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei Enjoy 7S’in global arenada Huawei P smart adıyla satışa sunulacağı ortaya çıktı. Yeni raporda cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

P smart önce Almanya’da ocak ayında satışa çıkacak ve yaklaşık 300 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.

Sızdırılan bilgiler cihazın 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip varyasyonunu kapsıyor. Yani 4GB RAM ve 64GB depolama alanlı diğer seçenek hakkında henüz bir bilgi yok. Bu cihazın dünya çapında sunulup sunulmayacağını henüz bilmiyoruz.