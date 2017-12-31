Xiaomi için yayımlanan, şık bir kullanıcı arayüzü deneyimi sağlayan MIUI 9 güncellemesi, bölünmüş ekran özelliği ile kullanıcılara sunuluyor.

Bölünmüş ekran özelliği ile Xiaomi cihazınızın ekranını ikiye bölerek aynı anda iki uygulamayı kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı olan bu özellik için Xiaomi cihazınızın işletim sistemi sürümünü MIUI 9’a güncelleyin.

MIUI 9’da Bölünmüş Ekranda Uygulamaları Açma

MIUI 9 işletim sistemine güncellediğiniz Xiaomi cihazınızda ekranı ikiye bölerek iki farklı uygulamayı aynı anda kullanmak için Son Uygulamalar düğmesine tıklayın ve sol üst köşede yer alan Bölünmüş Ekran düğmesine dokunun. Bölünmüş ekranda kullanmak istediğiniz uygulamalardan birini ekranın üst kısmına bir diğerini de alt kısmına doğru sürükleyin.

Bölünmüş Ekran özelliğini kapatmak için ekranın üst kısmında bir çıkış butonu belirecektir. Bu çıkış butonuna tıkladığınızda iki uygulamayı aynı anda görüntüleme özelliğinden çıkabilirsiniz.

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