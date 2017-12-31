Xiaomi Mi A1 Android 8.0 Oreo Alıyor

Hindistan’daki yoğun akıllı telefon kullanıcı kitlesi firmaların birçok güncellemeyi önce bu ülkede dağıtıma sunmalarına sebebiyet veriyor. Xiaomi Mi A1’de bunun kurbanlarından biri. Hindistanlı kullanıcılardan gelen raporlara göre cihaz Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başlamış.

Xiaomi India Twitter hesabı dün güncellemenin kuyruğa alındığı haberini takipçileri ile paylaşmıştı. Görünüşe bakılırsa dağıtım aşamasına geçilmiş.

Güncellemenin 1GB boyutunda olduğu görülüyor ve sıradan güncellemelere göre büyük olduğu söylenebilir. Aynı zamanda Android’in aralık ayı güvenlik yamalarını da getiriyor.

Ayrıca final sürümünün hızlı şarj özelliğini ekleyip eklemediğini henüz bilmiyoruz. Önce haberimizde beta sürümünün böyle bir özelliği ilk kez cihaza kazandırdığından bahsetmiştik.

Daha hafif kullanıcı arayüzü renkleri, bildirim noktaları, uygulamalarda otomatik doldurma, gece ışığı modu, Picture-in-Picture (fotoğraf içinde fotoğraf) gibi tüm standart Oreo özelliklerini barındırıyor.