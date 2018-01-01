Eğer ekran kilidinizi unuttuysanız, Casper VIA V5 Hard Reset atma adımlarını uygulayarak sorununuzu çözebilirsiniz.
Casper VIA V5 Hard Reset Atma
İlk önce telefonunuzu kapatmak için Güç tuşuna basılı tutun.
Ardından Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak telefonunuzun Recovery Mode’a girmesini sağlayın.
Recovery menüsü karşınıza geldiğinde, Ses kısma tuşu ile wipe data / factory reset seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.
Sıfırlama işlemini başlatmak için, Yes — delete all user data seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.
Son olarak, reboot system now diyerek telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.
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