Eğer telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyorsanız, Casper VIA V8 Hard Reset atma işlemini uygulayabilirsiniz.
Casper VIA V8 Hard Reset Atma
Öncelikle Güç tuşuna bir kez basarak ekranınızı görünür hale getirin.
Şimdi ise, Ayarlara girerek Yedekle ve sıfırla kısmına erişin.
Kişisel veri bölümünde bulunan Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine dokunun.
Son olarak, Cihazı sıfırla diyerek işleminizi başlatabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza iletebilmek için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
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