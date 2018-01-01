Siz de bugünlerde ‘Huawei Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek?‘ sorusunu soranlardansanız bu yazının size yol gösterici olmasını umuyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi Google tarafından Ağustos 2017’de resmi olarak duyurulmuştu. Ardından üreticilerden güncellemeleri hangi cihazları için yayınlayacakları açıklamaları gelmeye başladı. Çok net olmasa da bazı tarihler de kulislerde konuşulmakta.

Huawei Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek?

Çin merkezli Huawei tıpkı Güney Kore merkezli Samsung gibi cihazlar hazırlayabiliyor. Firma Samsung cihazlarda gördüğümüz gibi kendi işlemci çözümlerine de yer veriyor. Tüm modeller ülkemizde satışa sunulmuyor olsa da ürün portfolyosunun hayli geniş olduğunu biliyoruz. Huawei güncellemeleri hazır hale getirme konusunda da kötü bir performans sergilemiyor, hatta bu konuda Samsung’dan daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Huaewi’nin çeşitli üst düzey akıllı telefonları Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak, hatta bazı cihazları güncellemeyi aldı. Bir kısmı da doğrudan kutularından Android Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.

Huawei Mate 10, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite akıllı telefonlar Android 8.0 Oreo yüklü şekilde geliyor.

Honor 9, Honor V9, Mate 9, Mate 9 Porsche Design ve Mate 9 Pro akıllı telefonlar için Oreo güncellemesi Çin’de dağıtılmaya başlandı.

Honor 8, Honor 8 Pro, Honor Magic, Honor V8, Honor V9 Play, P10 ve P10 Lite güncellemeyi 2018’in ilk çeyreğinde alacak.

Nova 2, Nova 2 Plus, P8 Lite (2017), P9, P9 Lite, P9 Lite Mini, P9 Plus ve Y7 ise güncellemeyi 2018’in ikinci çeyreğinde alacak.

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