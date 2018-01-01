iPhone‘un üreticisi Apple, görüntü dosyaları için HEIC formatını kullanmaya başladı. Fotoğraflar için kullanılan HEIC formatı, iOS işletim sistemine sahip olmayan akıllı telefonlarda açılamıyor.

iPhone’dan çekilen fotoğrafları diğer telefonlarda görüntülemek için HEIC formatının JPG formatına dönüştürülmesi gerekmektedir.

iOS: HEIC Formatını JPG’ye Dönüştürme

1- HEIC Biçimini Devre Dışı Bırak

HEIC biçimini devre dışı bırakarak fotoğrafların JPG formatı olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. HEIC’yi devre dışı bırakmak için telefonunuzda Ayarlar > Kamera > Biçim > En Uygun adımını uygulayın.

Telefonunuzda HEIC formatıyla çekilmiş fotoğraflar bu işlemden sonra JPG’e dönüşmez. Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra çekeceğiniz fotoğraflar JPG olarak kaydedilir.

2- JPG’ye Dönüştür

HEIC formatındaki fotoğrafları JPG’ye dönüştürmenin en kolay yolu, JPEGmini‘nin geliştirdiği bir internet sitesidir. Buraya tıklayarak HEIC formatını JPG’ye dönüştürebileceğiniz internet sitesine gidebilirsiniz. Bu internet sitesinde dönüştürdüğünüz fotoğraflar 30 dakika sonra kalıcı olarak internet sitesinin deposundan silinir.

3- iCloud ve Fotoğraf Akışı İle Fotoğrafları Dışa Aktar

iOS cihazınızda Fotoğraf Akışı’nı etkinleştirirseniz ve fotoğrafları iCloud’a yüklerseniz, iCloud’a yüklenen fotoğraflar JPG formatına dönüşür. iCloud’a yüklediğiniz fotoğrafları daha sonra bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

iOS: HEIC Formatını JPG’ye Dönüştürme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.