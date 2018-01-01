Motorola Moto E4’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. 2017 yılının giriş seviyesi akıllı telefon modellerinden olan Moto E4’te 5 inç genişlikli 720p IPS ekran, MediaTek MT6737 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 8 MP çözünürlüklü f/2.2 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası ve 2800 mAh kapasiteli pil gibi mütevazi bileşenler var. Cihaz kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.

Moto E4’e TWRP recovery yüklediyseniz ve root erişimini sağladıysanız geliştirici KoDE_61‘in hazırladığı resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM çözümüyle cihazı Android 8.0 Oreo işletim sistemine taşıyabilirsiniz.

Hemen her custom ROM kurulumunun ardından akıllı telefonlarda bazı özelliklerde sorun yaşanabiliyor ya da bazı bileşen, özellik ve araçlar hiç çalışmıyor. Bu custom ROM’un eksikleri ile ilgili bilgi yok. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto E4’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemlerin cihazın garantisini sonlandıracağını da belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Moto E4’ü USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.