Sony Xperia ZL’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sony’nin hayli eski akıllı telefon modellerinden olan Xperia ZL kutusundan Android 4.1.2 işletim sistemiyle çıkıyordu ve sonrasında Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemi güncellemesini almıştı. Cihazı aktif olarak kullanan kalmadığını tahmin ediyoruz fakat çekmece ve dolaplarda sessizce bekleyen Xperia ZL akıllı telefonlar bulunabilir.

Xperia ZL’ye TWRP recovery yüklendiği ve root erişimi sağlandığı takdirde akıllı telefona Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu yükleme imkanı var.

Bu resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM çözümü geliştirici Namenlos‘un çabalarıyla ortaya çıktı. Sorunlu olan ya da çalışmayan özellik / bileşenlerle ilgili bir bilgi yok. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Sony Xperia ZL’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Xperia ZL’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.