Android telefonunuzun ana ekranında bir hava durumu aracı bulunması gerekir. Hava durumuna bakarak gün içerisinde yapacağınız seyahatler ve planlarınız değişiklik gösterebilir. Bunu da her zaman tarayıcıdan kontrol etmek yerine ana ekrandan kontrol edebilirsiniz.

Android: Basit ve Şık Hava Durumu Uygulaması

Ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz kullanımı basit olan, şık görünümlü hava durumu uygulamasını akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Weawow Weather, ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz bir hava durumu uygulamasıdır. Bu uygulamada yaşadığınız şehrin anlık olarak hava hareketlerini inceleyebilirsiniz. Sıcaklık, nem, rüzgar, basınç ve görüş mesafesi 24 saat içerisinde değişiklik gösterebilir. Tüm bunları Weawow Weather’da kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca uygulama ana ekranının sol üst tarafında üst üste sıralanmış üç çizgiye dokununca açılan pencereden konumunuza tıklayın. Burada şehrinizdeki hava olaylarını ve güneşin doğma ve batma saatini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Bu ekranı biraz daha aşağı kaydırdığınızda Türkiye haritası açılır. Bu harita üzerinde tüm şehirlerin hava durumunu ve rüzgarın nereden geldiğini öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı ana ekrana Widget olarak eklemek için ana ekranda boş bir alana parmağınızla basılı tutun ve Widget’lara dokunun. Weawow’u bulun ve üzerine tıklayın. Beğendiğiniz Weawow Widget’ının üzerine basılı tutun ve ekrana sürükleyin.

Anlık olarak hava durumundan doğru verileri almak istiyorsanız konumunuzun açık ve güncel olması gerekmektedir.

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