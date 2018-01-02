Kafa karıştırıcı ve uzun matematik işlemlerinde bize yardımcı olan hesap makinesi, tuşlu telefonlar dahil tüm telefonların içerisinde yer almaya başladı. Tabii telefonlarda yer alan hesap makineleri, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmakla kısıtlı. Bazı telefonlarda bu işlemler daha da genişleyebiliyor. Karekök alma, logaritma ve integral işlemleri de bazı telefonların hesap makinesi uygulamalarında yapılabiliyor.

Android: Çok İşlevli Hesap Makinesi Uygulaması

Android telefonunuza çok işlevli hesap makinesi uygulaması indirmek için buraya tıklayın. ClevCalc isimli uygulamada istediğiniz matematik işlemini yapabilir, döviz, not ortalaması, indirim, yakıt maliyeti ve vücut kitle endeksi hesaplayabilirsiniz.

ClevCalc‘ın yaptığı tüm işlevleri görüntülemek için uygulama ana ekranının sol üstünde yer alan üç çizgiye dokunun. Açılan pencerede uygulamanın tüm özellikleri listelenir.

Para Birimi’ne tıkladığınızda, para birimleri arasında hesaplamalar yapabilirsiniz. Bu bölümdeki döviz kurları gündelik olarak güncellenir.

Alışveriş mağazasında dolaşırken gördüğünüz ürünlerin indirimlerini de ClevCalc uygulaması üzerinden hesaplayarak ürünün indirimli fiyatına ulaşabilirsiniz.

Açılan pencereden Yakıt Verimliliği‘ne tıklayarak da aracınızın ne kadar yakıt tükettiğini ve aracınızın yakıt tüketiminde ne kadar verimli davrandığını da ClevCal uygulamasıyla hesaplayabilirsiniz.

Dünya Saati‘ne tıklayarak diğer ülkelerde saatin kaç olduğunu öğrenebilir, listeye istediğiniz ülkenin saatini ekleyebilirsiniz.

Android: Çok İşlevli Hesap Makinesi Uygulaması ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.