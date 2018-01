HTC One M7’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. HTC’nin 2013 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan One M7 artık çok geçmişte kaldı ve güncelleme desteği yıllar önce sonlandı. Cihaz kutusundan Android 4.1.2 versiyonu ile çıkıyordu ve Android 5.0 Lollipop güncellemesini almıştı. Elinizde aktif olarak kullanmadığınız bir One M7 akıllı telefon bulunabilir. Bu cihaza TWRP recovery yükleyip root attığınız takdirde Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş yapabilirsiniz.

Bu resmi olmayan Lineage OS 15 ROM’u geliştirici alial04 tarafından hazırlandı. Hemen her custom ROM çözümü gibi eksik veya sorunlu özelliklerinin olması muhtemel ama sorun çıkaran veya hiç çalışmayan özellik / bileşen / sensörlerle ilgili bir bilgi yok. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

HTC One M7’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

One M7’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.