HTC U11’in Recovery Mode’a girebilmesi için, öncelikle HTC U11 Download Mode’a girme işlemini gerçekleştirmeniz gerek.

HTC U11 Download Mode’a Girme

Öncelikle Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Ardından, Güç + Ses kısma tuşlarına birkaç saniye boyunca basılı tutun.

Bunun sonucunda karşınıza gelen Download Mode ekranında, Ses tuşlarınız ile hareket edebilir ve Güç tuşu ile onay verebilirsiniz.

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