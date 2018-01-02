HTC U11 Hard Reset atma adımlarına başlamadan önce, buradaki yazımızı okuyarak telefonunuzun Recovery Mode’a girmesini sağlayın.

HTC U11 Hard Reset Atma

Recovery Mode’a alma işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra, Ses kısma tuşu ile wipe data / factory reset seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

Şimdi ise, Yes — delete all user data seçeneğinin üzerine gelin ve sıfırlama işlemini başlatmak için Güç tuşuna basın.

Eğer yapmak istediğiniz başka bir işlem yok ise, reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.

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