HTC U11 Recovery Mode’a girme adımlarını uygulayarak, telefonunuzun kurtarma moduna erişebilirsiniz.

HTC U11 Recovery Mode’a Girme

Öncelikle buradaki yazımızda anlattğımız işlemleri uygulayarak, telefonunuzun Download Mode’a geçmesini sağlayın.

Bunun sonrasında, reboot to bootloader seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Şimdi ise, karşınıza gelen ekranda BOOT TO RECOVERY MODE seçeneğinin üzerine gelin ve Güç tuşuna basın.

Bunun sonucunda telefonunuz yeniden açılacaktır. Tekrar kapanmasını sağlamak için Güç tuşu kullanın.

HTC U11 kapandığında, Ses yükseltme ve Güç tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Recovery Mode’da, Ses yükseltme ve Ses azaltma tuşlarını kullanarak hareket edebilirsiniz. Ayrıca seçimlerinizi onaylamak için ise Güç tuşuna basmanız gerekiyor. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza iletebilmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.