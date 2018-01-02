Lenovo A6000 Plus’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Performans / fiyat oranı yüksek akıllı telefon modelleriyle bilinen Lenovo’nun A6000 Plus akıllı telefonu 2015 yılında satışa sunulmuştu. Cihaz kutusundan Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve sonrasında Android 5.0.2 Lollipop güncellemesini almıştı. Giriş seviyesi bir cihaz olduğu için güncelleme desteği uzun sürmedi.

Elinizde TWRP recovery yüklenmiş ve root atılmış bir Lenovo A6000 Plus akıllı telefon mevcutsa Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu kullanma imkanını elde edebilirsiniz.

Bu resmi olmayan Lineage OS 15 ROM çözümü geliştirici Dev_Harsh1998‘in eseri. Sorunlu veya hiç çalışmayan özellik / bileşen / sensörlerle ilgili bir bilgi yok. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo A6000 Plus’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin -eğer varsa- akıllı telefonun garantisini sonlandıracağını da not düşelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

A6000 Plus’ı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.