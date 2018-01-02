Siz de bugünlerde ‘Lenovo Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek?‘ sorusunu soranlardansanız bu yazının size yol gösterici olmasını umuyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi Google tarafından Ağustos 2017’de resmi olarak duyurulmuştu. Ardından üreticilerden güncellemeleri hangi cihazları için yayınlayacakları açıklamaları gelmeye başladı. Çok net olmasa da bazı tarihler de kulislerde konuşulmakta.

Lenovo Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek?

Çin merkezli teknoloji firması Lenovo akıllı telefon pazarında son yıllarda özellikle performans / fiyat oranı iddialı modelleriyle ön plana çıkmayı başardı. Firmanın çok sayıda akıllı telefon modeli ülkemizde satın alınabilir durumda.

Akıllı telefon üreticileri Andorid 8.0 Oreo güncellemesini yayınlayacakları cihazları açıklıyor fakat genellikle net bir tarih vermekten kaçınılıyor. Lenovo’nun bu noktada diğer firmalara kıyasla daha açık bilgi verdiğini söyleyebiliriz.

Firma kendi sitesinde yaptığı açıklamada K8, K8 Note ve K8 Plus modellerinin Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağını belirtiyor. K8 modeli güncellemeyi Haziran ayında, K8 Note ve K8 Plus modelleri ise Temmuz ayında almaya başlayacak.

Performans / fiyat oranı ve yüksek kapasiteli pili ile dikkat çeken VIBE P2 akıllı telefonun İngiltere ve Türkiye’de satılan varyantları da bir güncelleme alacak. Hangi güncellemenin yayınlanacağı belirtilmemiş ama muhtemelen bu cihaz da Android 8.0 Oreo güncellemesini alacaktır. Tabii hazırlığı yapılan güncelleme Android 7.1 Nougat versiyonu da olabilir, o nedenle temkinli olmak gerek. Ülkemizde ilgi gören akıllı telefonlardan birisi olan bu cihazın güncellemeyi ne zaman alacağı konusunda ise ne yazık ki bir bilgi verilmiyor.