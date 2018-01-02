Nokia 6 (2018) Özellikleri TENAA Üzerinden Görüntülendi

Yeni 2018 model Nokia 6 geçtiğimiz ay TENAA tarafından doğrulanmıştı ve şimdiyse Çinli düzenleyici cihaz hakkında daha fazla bilgi ile gelmiş bulunuyor. Telefonun yeni olduğuna işaret eden çipseti ve hafifçe yeniden tasarlanmış gövdesi hakkında bilgiler bulunmakta.

HMD Global şirketi Nokia 6 (2018)’i sekiz çekirdek ve Adreno 508 grafik birimi ile gelen Snapdragon 630 çipsetiyle sunacak. Bu da ürünü aynı çipseti taşıyan ikinci HDM telefonu yapabilir. Diğeri ise Ekim 2017’de tanıtılan Nokia 7 idi.

Yeni telefon FullHD çözünürlüğünde 5.5 inç bir ekranla gelecek. Bu aynı zamanda popülerleşen 18:9 en boy oranına sahip olmadığını gösteriyor. Diğer donanım özelliklerine bakarsak; 4GB RAM, 32GB ve 64GB dahili depolama alanı, hibrit çift SIM yuvası ve 128GB’a kadar artırılabilir microSD kart desteğini görüyoruz.

Önceki Nokia 6’da olduğu gibi ön ve arka kameralar aynı kalmış. Bunlar 16MP arka ve 8MP ön idi. Parmak izi okuyucu arkaya, kameranın altına alınmış.

Nokia 6 (2018) Beyaz, Mavi ve Siyah renkleriyle sunulacak. TENAA üzerinde listelenmiş olması resmi çıkışının yakın olduğuna işaret. Fiyatı ve hangi ülkelerde erişilebilir olacağı konusunda yakında daha fazla şey öğrenebiliriz.