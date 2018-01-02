Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın Yan Yana Pozu

Önceki haberlerimizde Samsung Galaxy S9 ve S9+’ın ön ve arka panellerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak şu ana kadar işlenmiş görüntüler dışında gerçek bir fotoğraf elimizde yoktu. Bu bilinen ilk fotoğrafları oldu.

Bu kez her şey hayli gerçekçi duruyor. Yani işlenmiş olmadıkları ve yalnızca fotoğrafın ışığının biraz artırıldığı söylenebilir. İddialarda geçtiği gibi küçük Galaxy S9’da tek bir kamera varken, Plus modelinde çift kamera görülüyor.

Donanım tarafına gelirsek, Samsung birkaç gün içerisinde Exynos 9810 çipsetinin tanıtımını yapabilir, diğer taraftan Snapdragon 845 zaten resmileşmişti. 18.5:9 en boy oranı konusunda bir değişiklik yok. Infinity Display yerli yerinde ve 3.5mm kulaklık girişi için aynı şey söylenebilir.