Gün içerisinde yapılacak işlerinizi önceden belirleyerek, bir yere not alarak gününüzü planlı bir hale getirebilirsiniz. Yaptığınız plana göre gününüzü geçirirseniz, gün içerisinde yaptığınız işlerden daha çok verim alabilirsiniz.

Alışverişe gitmeden önce alacakların listesini yapmak, ders çalışmaya başlamadan önce çalışılacak konuları belirlemek, gün içerisinde gidilecek yerlerin planını yapmak, yapılacak aramaları ve gönderilecek e-postaları not almak… Tüm bunların hepsini telefonunuzun Ana ekran’ına kaydedebilir, planlarınızı Ana ekran’ınız üzerinden yönetebilirsiniz.

Android: Ana Ekran’a Yapılacaklar Listesi Ekleme

Android telefonunuzun Ana ekran’ına yapılacak listesi eklemek için Google Play Store‘dan Stuff‘ı indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Stuff isimli uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra Ana ekran’da boş bir alana parmağınızla basılı tutun ve Widget‘ı seçin. Widget sayfasından Stuff’u bulun ve Ana ekran’da boş bir alana sürükleyin. Yapılacaklar listesini daha iyi yönetmek için yeni bir ekran oluşturmanız daha iyi olabilir.

Stuff’u Ana ekran’a konumlandırdıktan sonra yapılacaklar listesini düzenlemeye başlayabilirsiniz. Uygulamanın ana dili İngilizce olduğu için Ana ekran’ınızda yer alan Stuff’a ait tüm yazıları Türkçe‘ye kendi ellerinizle uyarlayabilirsiniz. Bunun için de Ana ekran’a yerleştirdiğiniz Stuff sayfasının sağ tarafında boş bir alana dokunun. Değiştirmek istediğiniz İngilizce kelimeleri ve görevlerin üzerine dokunun. Başlığın yanında çıkan kalem işaretine dokunun ve düzenlemeye başlayın.

Ana ekran’a bir görev eklemek için ise Stuff‘ın Ana ekran’a eklediği listede yer alan günlerin üzerine dokunun. Örneğin bugüne ait bir yapılacak listesi oluşturacaksınız Bugün’ün üzerine tıklayın ve görevinizi metin kutucuğuna yazın, Tamam’a basın.

Uygulamaların bulunduğu menüye gidin ve Stuff’a dokunun. Stuff’ta oluşşturduğunuz kategoriler açılacaktır. Ana ekran’ınızda görmek istemediğiniz kategorileri, kategorilerin üzerine dokunarak gizleyebilirsiniz.

Customize seçeneğine dokunarak, Stuff Widget’ının Ana ekran’da hangi renkte olacağını ve şeffaflığını belirleyebilirsiniz. Ancak bu işlem için Stuff uygulamasını Pro sürüme yükseltmeniz gerekmektedir.

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