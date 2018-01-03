Akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak düşük ışıkta fotoğraf çekmek için flaş kullandığınızı duydum. Doğru mu? Duyduklarım doğruysa, düşük ışıklı ortamlarda flaş kullanmayı bırakın. Işığın yetersiz olduğu bir ortamda flaşı kullanarak çekeceğiniz bir fotoğrafta, sadece nesne belirgin çıkar. Nesnenin arka planı karanlık çıkar. Ee, ne anlamı kaldı?

Düşük ışıkta çekeceğiniz fotoğrafın her alanının belirgin olması için çeşitli ayarlar yapmanız gerek. Bu ayarlar DSLR fotoğraf makinelerinde daha profesyonelce yapılabilir ve düşük ışıklı ortamlarda DSLR makinelerle çekilen fotoğraflar daha net çıkabilir.

Android: Düşük Işıkta Fotoğraf Çekme

1- ISO’yu Ayarlayın

Telefonun kamerasını kullanarak düşük ışıkta başarılı fotoğraflar çekmek için ISO’yu ayarlayın. ISO ayarını ortam ışığının düşüklüğüne göre yükseltin. ISO, fotoğrafa ışık sağlayacaktır ancak arttırılan her ISO değerinde fotoğraf kumlanacaktır.

2- Deklanşör Hızı

Deklanşör hızı ne kadar yavaş olursa, fotoğraf çekilirken, deklanşör o kadar ışık toplar ve bunu fotoğrafa yansıtır. Deklanşör hızı ne kadar düşük olursa, telefon elinizde sabit kalamayacağı için titrer ve fotoğraf bulanık çıkar. Bunu önlemek için akıllı telefonunuza bir tripot alabilirsiniz. Bu tripot sayesinde telefonunuzu fotoğraf çekerken sabitleyebilir, düşük örtücü hızında net fotoğraflar çekebilirsiniz.

Deklanşör hızı düşük, ISO yüksek olursa fotoğrafınız bembeyaz çıkar. Bunun için sürekli ayarlamalar yaparak fotoğraf çekmeyi deneyin.

3- Açınızı Ayarlayın

Fotoğraf çekerken en önemli hususlardan bir tanesi açıyı doğru ayarlamaktır. Açınızı ayarlarken, düşük ışıklı ortamın en estetik bölgesine giderek fotoğrafınızı çekin. Bu fotoğrafa sanatsallık katacaktır.

Açınızı ayarlarken eğer ortamda az da olsa bir ışık varsa ışıkla nesnelerin birleştiği en doğru yerde kendinizi konumlandırın. Fotoğrafınız yukarıdaki tüm ayarları yaptıktan sonra daha sağlıklı bir ışığa sahip olacaktır.

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