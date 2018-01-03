Android / iOS: Animoji Kullanma

iPhone X‘in öne çıkan özelliklerinden biri olan, yüz tanıyarak yüze çeşitli ifadeler ekleyen Animoji özelliğini Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda da kullanabilirsiniz.

Birbirinden farklı ve canlı yüz maskeleri, videolarınızı daha ilgi çekici yapmayı sağlayacaktır.

Android ve iOS: Animoji Kullanma

Android Cihazlar İçin

Android cihazlarda Animoji kullanarak suratınıza eğlenceli maskeler eklemek için Google Play Store‘da yer alan Animoji uygulamasını buraya tıklayarak telefonunuza indirin.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın. Uygulama ana ekranı açıldığında uygulamanın sorunsuz çalışması için istenen tüm izinleri onaylayın. Ekranın bir yarısında suratınız bir yarısında ise çeşitli yüz maskeleri yer alacak. Bu maskelerden bir tanesini seçin ve maskelerin altındaki video kayıt butonuna tıklayarak kayda başlayın. Yüz maskeleri suratınızda yaptığınız çeşitli mimiklere göre suratınıza entegre edilecektir.

Videonun kayıt süresi 10 saniyedir ancak videoyu istediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Kaydı durmak için, başlamak için bastığınız video kayıt butonuna dokunun.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu video kaydını telefon galerisine kaydetmek için uygulama ana ekranının sağ üst köşesinde yer alan kaydetme butonuna tıklayın.

iOS Cihazlar İçin

Yüz maskeleri iPhone X’e entegre edilmiş bir özelliktir. Bu sadece iPhone X’te mevcuttur. Animoji’yi, iOS işletim sistemine sahip diğer telefonlarda kullanmak için üçüncü parti uygulamaya gerek vardır.

iOS telefonunuzda Animoji kullanmak için MRRMRR isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı App Store‘dan indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra açın ve istenen izinleri onaylayın. İzinleri onayladıktan sonra uygulama ana ekranının altında yer alan seçeneklerden Emoji’yi seçin ve yüz ifadelerini kullanmaya suratınızda kullanmaya başlayın. Seçtiğiniz Emoji suratınıza yerleştikten sonra çeşitli ağız hareketleri yapın ve konuşun. Seçtiğiniz her Emoji suratınızda yaptığınız hareketlere uyumlu olarak görev yapar ve sesinizi de değiştirir. Tüm bunları kayıt almak için uygulama ana ekranının ortasındaki yuvarlak tuşa basın. Kaydı durdurmak için de bu tuşa basın. Oluşturduğunuz video kaydını Film Rulosu‘na kaydetmek için indirme simgesine dokunun.

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